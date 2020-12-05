Интересные факты

Кеймада-Гранди — самый опасный остров в мире
Человек – царь природы. По крайней мере, сами люди считают себя таковыми. А вот в 35 километрах от побережья Бразилии находится необычный остров...admin 05-дек, 2020, 21:01 528 0 528 Читать далее
Человек – царь природы. По крайней мере, сами люди считают себя таковыми. А вот в 35 километрах от побережья Бразилии находится необычный остров...admin 05-дек, 2020, 21:01 528 0 528 Читать далее
С 1972 года ЮНЕСКО работает над сохранением памятников во всём мире, присваивая им статус объектов Всемирного наследия. На сегодняшний день в списке...admin 02-дек, 2020, 09:04 557 0 557 Читать далее
Один Ильич и три Сталинодара: четыре попытки переименовать Москву Переименование городов, улиц, парков, тротуаров было одним из главных развлечений...admin 19-ноя, 2020, 15:00 879 0 879 Читать далее
Мир непрерывно развивается, и количество людей также увеличивается. И, казалось бы, если нас становится все больше, то и места для проживания должны...admin 16-ноя, 2020, 14:23 926 0 926 Читать далее
На краю национального заповедника Кальдера Вальес эти скальные образования создают жуткий ландшафт. К северу от каньона Пализа и кемпинга находятся...admin 14-ноя, 2020, 14:58 686 0 686 Читать далее
К сожалению, редкий человек знает, что возле Петербурга есть множество фантастических мест, которые следует посетить. Интересные...admin 10-ноя, 2020, 08:16 749 0 749 Читать далее
После снятия блокировки из-за COVID-19, спортивный совет Дубая объявил о добавлении нового захватывающего веселого семейного мероприятия в свой...admin 09-ноя, 2020, 21:00 647 0 647 Читать далее
Спокойствие, только спокойствие! Дома с привидениями, заколдованные места, проклятия и жестокие убийства – всё это приятно щекочет нервы только...admin 10-сен, 2020, 21:57 404 0 404 Читать далее
Южная столица прославилась среди гостей города не только вкусными блюдами национальной кухни, а ещё и интересными фактами. Давайте вместе ознакомимся...admin 15-авг, 2020, 11:10 392 0 392 Читать далее
В 2015 году глава Египта анонсировал проект переноса столицы из Каира в Новый Каир. Строительство начали вести посреди пустыни....admin 24-июл, 2020, 21:00 1 125 0 1 125 Читать далее
Из-за ситуации с COVID-19 и социальным дистанцированием, различные компании вынуждены придумывать творческие способы, чтобы обезопасить мероприятия...admin 22-июл, 2020, 13:05 820 0 820 Читать далее
Запретные места. Именно тот факт, что они недоступны, делает их такими привлекательными. В мире нет недостатка мест, куда запрещено ходить. Ниже вы...admin 14-июл, 2020, 21:00 1 607 0 1 607 Читать далее
От древних храмов до гиперсовременных небоскребов, это всего лишь несколько из самых потрясающих архитектурных чудес мира. Если вы интересуетесь...admin 13-июл, 2020, 20:00 1 106 0 1 106 Читать далее
Всегда интересно узнавать о культурах и традициях других народов. Сегодня речь пойдет о Казахстане. В этой стране есть множество...admin 08-июл, 2020, 20:55 1 600 0 1 600 Читать далее
Чтобы увидеть что-нибудь необычное и увлекательное, не обязательно отправляться на другой конец мира, в экзотические страны и места. В нашей стране...admin 05-июл, 2020, 21:00 1 456 0 1 456 Читать далее
Сегодня мы расскажем об удивительных находках, которые можно сделать в самых засушливых районах планеты....admin 29-июн, 2020, 21:30 3 275 0 3 275 Читать далее
Дубай продолжает активно застраиваться. Теперь туристов будут удивлять не огромными небоскребами или рукотворными песчаными пляжами. В планах...admin 26-июн, 2020, 17:02 1 324 0 1 324 Читать далее
«Россия» — название относительно новое. До этого наша территория была занесена в исторические анналы и нанесена на географические карты совсем под...admin 26-июн, 2020, 13:00 1 079 0 1 079 Читать далее
Среди холмов и виноградников Тосканы находится одна из самых потрясающих достопримечательностей не только Италии, но и всего мира: каскад бассейнов...admin 24-июн, 2020, 13:00 1 027 0 1 027 Читать далее
Австралийцы, мечтающие о собственном "доме-острове", теперь могут приобрести его всего за $385.000 на Большом Барьерном рифе. Остров Уортингтон...admin 20-июн, 2020, 08:58 1 332 0 1 332 Читать далее