Интересные факты

Кеймада-Гранди — самый опасный остров в мире

Кеймада-Гранди — самый опасный остров в мире

Человек – царь природы. По крайней мере, сами люди считают себя таковыми. А вот в 35 километрах от побережья Бразилии находится необычный остров...

admin 05-дек, 2020, 21:01 528 0 528 Читать далее
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО с высоты птичьего полёта (15 фото)

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО с высоты птичьего полёта (15 фото)

С 1972 года ЮНЕСКО работает над сохранением памятников во всём мире, присваивая им статус объектов Всемирного наследия. На сегодняшний день в списке...

admin 02-дек, 2020, 09:04 557 0 557 Читать далее
Четыре попытки переименовать Москву

Четыре попытки переименовать Москву

Один Ильич и три Сталинодара: четыре попытки переименовать Москву Переименование городов, улиц, парков, тротуаров было одним из главных развлечений...

admin 19-ноя, 2020, 15:00 879 0 879 Читать далее
10 крупнейших городов, которые скоро исчезнут с карты планеты

10 крупнейших городов, которые скоро исчезнут с карты планеты

Мир непрерывно развивается, и количество людей также увеличивается. И, казалось бы, если нас становится все больше, то и места для проживания должны...

admin 16-ноя, 2020, 14:23 926 0 926 Читать далее
Колония Гоблинов в Пондероса (Нью-Мексико)

Колония Гоблинов в Пондероса (Нью-Мексико)

На краю национального заповедника Кальдера Вальес эти скальные образования создают жуткий ландшафт. К северу от каньона Пализа и кемпинга находятся...

admin 14-ноя, 2020, 14:58 686 0 686 Читать далее
Чудеса Ленинградской области

Чудеса Ленинградской области

К сожалению, редкий человек знает, что возле Петербурга есть множество фантастических мест, которые следует посетить. Интересные...

admin 10-ноя, 2020, 08:16 749 0 749 Читать далее
Aqua Challenge в Дубае

Aqua Challenge в Дубае

После снятия блокировки из-за COVID-19, спортивный совет Дубая объявил о добавлении нового захватывающего веселого семейного мероприятия в свой...

admin 09-ноя, 2020, 21:00 647 0 647 Читать далее
8 мистических историй Новокузнецка

8 мистических историй Новокузнецка

Спокойствие, только спокойствие! Дома с привидениями, заколдованные места, проклятия и жестокие убийства – всё это приятно щекочет нервы только...

admin 10-сен, 2020, 21:57 404 0 404 Читать далее
13 интересных фактов об Алма-Ате

13 интересных фактов об Алма-Ате

Южная столица прославилась среди гостей города не только вкусными блюдами национальной кухни, а ещё и интересными фактами. Давайте вместе ознакомимся...

admin 15-авг, 2020, 11:10 392 0 392 Читать далее
Египет достраивает гигантский город в пустыне, который станет новой столицей (7 фото)

Египет достраивает гигантский город в пустыне, который станет новой

В 2015 году глава Египта анонсировал проект переноса столицы из Каира в Новый Каир. Строительство начали вести посреди пустыни....

admin 24-июл, 2020, 21:00 1 125 0 1 125 Читать далее
Плавучий кинотеатр в Париже

Плавучий кинотеатр в Париже

Из-за ситуации с COVID-19 и социальным дистанцированием, различные компании вынуждены придумывать творческие способы, чтобы обезопасить мероприятия...

admin 22-июл, 2020, 13:05 820 0 820 Читать далее
Места, которые запрещено посещать широкой общественности

Места, которые запрещено посещать широкой общественности

Запретные места. Именно тот факт, что они недоступны, делает их такими привлекательными. В мире нет недостатка мест, куда запрещено ходить. Ниже вы...

admin 14-июл, 2020, 21:00 1 607 0 1 607 Читать далее
26 впечатляющих архитектурных чудес

26 впечатляющих архитектурных чудес

От древних храмов до гиперсовременных небоскребов, это всего лишь несколько из самых потрясающих архитектурных чудес мира. Если вы интересуетесь...

admin 13-июл, 2020, 20:00 1 106 0 1 106 Читать далее
Интересные факты о Казахстане: ТОП-18

Интересные факты о Казахстане: ТОП-18

Всегда интересно узнавать о культурах и традициях других народов. Сегодня речь пойдет о Казахстане. В этой стране есть множество...

admin 08-июл, 2020, 20:55 1 600 0 1 600 Читать далее
8 чудес в России, на которые стоит посмотреть

8 чудес в России, на которые стоит посмотреть

Чтобы увидеть что-нибудь необычное и увлекательное, не обязательно отправляться на другой конец мира, в экзотические страны и места. В нашей стране...

admin 05-июл, 2020, 21:00 1 456 0 1 456 Читать далее
Удивительные жители и находки в пустыне

Удивительные жители и находки в пустыне

Сегодня мы расскажем об удивительных находках, которые можно сделать в самых засушливых районах планеты....

admin 29-июн, 2020, 21:30 3 275 0 3 275 Читать далее
В Дубае построят «собственную Европу»

В Дубае построят «собственную Европу»

Дубай продолжает активно застраиваться. Теперь туристов будут удивлять не огромными небоскребами или рукотворными песчаными пляжами. В планах...

admin 26-июн, 2020, 17:02 1 324 0 1 324 Читать далее
Гиперборея и другие названия Русской Земли

Гиперборея и другие названия Русской Земли

«Россия» — название относительно новое. До этого наша территория была занесена в исторические анналы и нанесена на географические карты совсем под...

admin 26-июн, 2020, 13:00 1 079 0 1 079 Читать далее
Потрясающие каскадные бассейны Cascate del Mulino в Тоскане (8 фото + 2 видео)

Потрясающие каскадные бассейны Cascate del Mulino в Тоскане (8 фото +

Среди холмов и виноградников Тосканы находится одна из самых потрясающих достопримечательностей не только Италии, но и всего мира: каскад бассейнов...

admin 24-июн, 2020, 13:00 1 027 0 1 027 Читать далее
Самый дешёвый остров в Австралии выставлен на продажу (10 фото)

Самый дешёвый остров в Австралии выставлен на продажу (10 фото)

Австралийцы, мечтающие о собственном "доме-острове", теперь могут приобрести его всего за $385.000 на Большом Барьерном рифе. Остров Уортингтон...

admin 20-июн, 2020, 08:58 1 332 0 1 332 Читать далее
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